18+. Монолог секс-куклы
Бар «Поддон», Лиговский проспект, 50, корпус 16
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда
Про событие
Тебя ждет трогательный и искренний монолог секс-куклы, которая решает взять себя в руки и противостоять прямому применению своей нелегкой судьбы. Но секс-кукла Виолетта — не просто резиновая игрушка, которая создана для подчинения. Она — счастливая личность, которая смогла выбраться из самой мощной тюрьмы в мире. И теперь у нее есть все, о чем можно только мечтать, и она хочет пооткровенничать со зрителями. Продолжительность – 1 час. Запись на спектакль по телефону или через директ*. (*Instagram принадлежит Meta, запрещённой в России)
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