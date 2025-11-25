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18+. Монолог секс-куклы

Бар «Поддон», Лиговский проспект, 50, корпус 16

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Тебя ждет трогательный и искренний монолог секс-куклы, которая решает взять себя в руки и противостоять прямому применению своей нелегкой судьбы. Но секс-кукла Виолетта — не просто резиновая игрушка, которая создана для подчинения. Она — счастливая личность, которая смогла выбраться из самой мощной тюрьмы в мире. И теперь у нее есть все, о чем можно только мечтать, и она хочет пооткровенничать со зрителями. Продолжительность – 1 час. Запись на спектакль по телефону или через директ*. (*Instagram принадлежит Meta, запрещённой в России)

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