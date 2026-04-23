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12 стульев. Кабаре

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Большая Конюшенная ул., 27

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Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Здесь много песен, танцев и даже настоящий карнавал Рио-де-Жанейро, о котором грезит Остап Бендер! На сцене разгорается настоящее безумие: танцы, песни, эпатажные костюмы и знакомый каждому сюжет — всё это превращает легендарный роман «12 стульев» в зрелищный перформанс с огоньком. Каждый из резидентов этого кабаре – яркий архетип, экстравагантный и эпатирующий. Они фрагментарно перенесли роман на сцену, умело вплели элементы бурлеска и комедии, превратив «народную классику» в дерзкую, живую и абсолютно непредсказуемую феерию. В основу спектакля легла, пожалуй, самая авантюрная история русской литературы — культовое произведение Ильфа и Петрова. На этот раз охота за бриллиантами мадам Петуховой обретает новые краски: великий комбинатор Остап Бендер и его неуклюжий напарник Киса Воробьянинов отправляются в поиски сокровищ… сквозь вихрь танцев и безумных образов. Продолжительность – 3 часа 20 минут с антрактом.

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