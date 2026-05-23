В основу спектакля легла, пожалуй, самая авантюрная история в истории русской литературы под авторством Ильфа и Петрова – «12 стульев». Это история о том, как великий комбинатор Остап Бендер вместе со своим «напарником» Кисой Воробьяниновым пытаются найти бриллианты мадам Петуховой, припрятанные в одном из 12 стульев от мебельного гарнитура. Резиденты кабаре фрагментарно перенесли роман на сцену, сдобрили его танцами, песнями и эпатажными образами, превратив народную классику в настоящую карнавальную феерию. Продолжительность – 3 часа 20 минут с антрактом.