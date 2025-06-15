Музей советских игровых автоматов отмечает свой 12-й день рождения. Это будет день, наполненный весельем, улыбками и добрыми делами — музей подготовил особую программу вместе с друзьями и партнёрами. Программа праздника: Беспроигрышная лотерея, где каждый гость сможет испытать удачу и получить подарок от музея и партнёров: Пленатрий 1, туроператор «СканТур», бюро «lopuhi», Про:взгляд. Благотворительный маркет, где гости смогут поддержать важные инициативы фондов «Антон тут рядом», «Ночлежка», «Анна помогает» и приобрести их мерч. Дополнительные 3 игровые монеты в подарок к каждому билету, чтобы погрузиться в мир аркадных игр. Музыкальный вечер. С 17:00 в музее зазвучит музыка, создающая праздничную атмосферу. А чтобы день завершился ещё красивее, можно будет приобрести букеты от цветочного бюро «lopuhi». Уже 12 лет музей сохраняет историю игровых автоматов и празднует этот день с его гостями.