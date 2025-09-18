Лекция-беседа для непрофессионалов. Полностью посвящена развенчанию мифов о вине. Ты узнаёшь всё, что важно знать для наслаждения вином: - Как делают вино, как оно зреет, стареет и умирает - Почему важны форма бутылки и материал пробки - Правда ли так страшен диоксид серы - Как разобраться в добавленном сахаре и других нюансах - Как выбирать вино в обычном магазине и читать этикетку Лекцию проведёт Екатерина Стрельцова — кавист, сомелье, фромажер и хозяйка гастрономического салона «Гедонист». Без пафоса, снобизма и сложных слов. Готовь вопросы разной степени каверзности - будут разбирать! В стоимость билета входит бокал вина.