О фильме: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удаётся привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Вход: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.