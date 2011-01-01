«1+1» (2011)
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удаётся привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Вход: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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