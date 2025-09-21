Специальный класс, где ты выполнишь активный йога-комплекс «Приветствие Солнцу». Подходит для начинающих практиков и продолжающих йогов. Сурья Намаскар в йоге (с санскрита «Приветствие Солнцу») — последовательность динамически связанных между собой асан. Каждая из них выполняется на вдохе или выдохе. Легко не будет. Но преподаватель постарается подстроиться под каждого пришедшего гостя. Преподаватель: Жанна Мухаметова, более 4-х лет преподавания. Жанна регулярно участвует в йога-выездах, верна практике и постоянно повышает свой уровень через обучения.