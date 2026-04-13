О фильме: История поиска и спасения щенят далматинских догов, которые были похищены у своих хозяев по приказу злобной фурии, Стервеллы Де Виль. Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, ухитряются проучить её. Вход: заказ по меню.