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О фильме: История поиска и спасения щенят далматинских догов, которые были похищены у своих хозяев по приказу злобной фурии, Стервеллы Де Виль. Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, ухитряются проучить её. Вход: заказ по меню.
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