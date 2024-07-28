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Турнир U-Pong

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Турнир от спортивно-досугового комьюнити U-pong. Да еще и командный, с призовым фондом 15 тыс. руб. Правила участия простые: — собираешь команду из 3-х человек; — чтобы зарегистрироваться пиши организатору Максу Беларусу в тг https://t.me/TheBelvrus — приходи во дворик U. Дальше демонстрируешь свои пинг-понг скилы, выигрываешь и забираешь призы и подарки от партнёров: Bullevie, Tselovalnik, Аллианта, Plague brew и RedBull. А еще для каждого участника подготовим чемпион-пэк, в который входит: бургер, две бутылочки воды, энергетик и два безалкогольных напитка. Параллельно будут играть сеты Dj B-bop и Dj Sko, а в 21:00 лайв "Master so Hai". Узнаем кто лучше всех на Литейном орудует ракетками и делает крученые свечи. Стоимость участия для команды 5 тыс. руб. Вход для зрителей 500 руб., в него входит один фри напиток. Обязательно регистрируй свою команду онлайн через Макса: https://t.me/TheBelvrus P.S. будет афтерпати до 02:00

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