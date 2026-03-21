10 причин моей ненависти
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдёт на свидание, если её сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она. Дубляж
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