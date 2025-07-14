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«Звонок»: просмотр фильма на языке оригинала

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Горизонт ProArt – это специальный проект, где ценители авторского и интеллектуального кино могут насладиться картинами, отмеченными престижными фестивалями, работами выдающихся режиссёров, а также скрытыми жемчужинами мирового кинематографа. Показы на языке оригинала с русскими субтитрами. «Звонок» — подлинный феномен современного кино. Это не просто один из самых влиятельных хорроров последних десятилетий, но и по-настоящему жуткий и зловещий фильм о первобытном ужасе, пробирающем до самого нутра при встрече с иррациональным. Смешивая расследовательский сюжет, традиционный японский фольклор и беспокойство относительно новых технологий, режиссёр Хидэо Наката создаёт на экране вязкую атмосферу кошмарного сна, от которого невозможно проснуться, потому что он уже претворился в жизнь. Согласно городской легенде, существует одна странная видеокассета. Посмотревший её человек получает телефонный звонок и умирает через неделю. После загадочных смертей своей племянницы и её друзей, связанных со злополучной записью, журналистка Рэйко Асакава погружается в расследование. В попытках разгадать эту тайну она сама смотрит кассету — и в её доме тоже раздаётся звонок. Теперь у Рэйко есть семь дней, чтобы найти способ снять проклятие…

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