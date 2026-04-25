Главным артистом ночного мероприятия станут артисты из Санкт-Петербурга. Лена Попова выступит с обширной виниловой программой, Паша Пришелец выдаст жирнейший электронный драйв. Сильные винилы от Neporyadok – основателя ростовского лейбла «Тренировка», а также от знатока своего дела – Disclime. На повестке ночи также любимый ростовчанами ломаный дуэт: группа Фраки, за крепкой спиной которой стоит сильная местная поддержка, вооружившаяся электронными носителями.