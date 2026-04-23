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Zoloto

улица 14-я Линия, 84

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Треки в исполнении Владимира Золотухина вновь заставят зал петь в унисон «Непроизошло», танцевать под тик-ток хит «Грустно на афтепати» и очаровываться, вспоминая дорогие сердцу моменты, под «Улицы ждали». Новое шоу, ставшее продолжением и в какой-то степени переосмыслением эпохи «перевоплотиться». Можно будет увидеть в городах от Иркутска до Краснодара, а завершится тур большими стадионными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты не пройдут без опытного коллектива музыкантов, которые в самые нужные моменты подхватывают, дополняя лайв группы своими соло партиями, неожиданным джемом внутри известных всем песен.

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