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Золотая эра Диснея

Теплица.Бережно, улица Седова, 5

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 0+
Стендап
Концерты

Про событие

Окунись в волшебный мир «Золотой эры Диснея». Вечер, где каждый сможет вновь почувствовать себя ребёнком и вспомнить свои любимые композиции из культовых мультфильмов Дисней 1990-х. Нужную атмосферу создадут отрывки из мультфильмов, в сопровождении живой музыки в исполнении дуэта. — Валерии Елкановой (фортепиано) — Марины Ким (вокал) Стоимость: 1500 по предварительной регистрации, 2000 в день мероприятия. Зарегистрироваться и приобрести билеты можно по номеру телефона — 89934528642 Приветствуется волшебный образ! P.s . футболки с персонажами, короны, плащи, волшебные палочки, накидки , макияж

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