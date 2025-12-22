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Xolidayboy

КСК «Экспресс», улица Закруткина, 67А

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от 3400₽ до 10200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Xolidayboy – один из ярчайших представителей новой волны российской музыки. Его хиты «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», «Love again» и многие другие набирают десятки миллионов прослушиваний на цифровых платформах. Песня «Пожары» была отмечена «Новым Радио» как лучший сингл, а на премии МУЗ-ТВ артиста признали «Прорывом года». Выступления Xolidayboy известны своей энергетикой: на концертах всегда царит атмосфера драйва, искренних эмоций и настоящего живого шоу. В программе концерта прозвучат самые любимые хиты и новые треки.

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