Тебя ждёт эмокор новой волны от брянской рок-группы с невероятной энергетикой. Творчество Wildways – это драйв, андеграунд и сочетание разных жанров — от поп-рока до тяжёлого метала. Каждое их выступление — порция безумия и фирменное шоу.