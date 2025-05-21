Wildways
Мёд, Красноармейская улица, 157
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Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя ждёт эмокор новой волны от брянской рок-группы с невероятной энергетикой. Творчество Wildways – это драйв, андеграунд и сочетание разных жанров — от поп-рока до тяжёлого метала. Каждое их выступление — порция безумия и фирменное шоу.
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