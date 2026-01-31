Спектакль-диптих. По мотивам пьес Семёна Злотникова, рассказывает две истории одиноких людей. 1. Он и она в парке выгуливают собак. Хозяева отличаются друг от друга так же, как и их собачки. Общего — только одиночество. Говоря о собаках, каждый говорит о себе. 2. Он встречает женщину в белом. Точно такую, о какой мечтал всю свою жизнь. Даже возможно ту самую. И даже возможно прекрасней той самой, но хватит ли смелости ему узнать еe? Трудно быть одному, но еще труднее впустить кого-то в свою жизнь, изменив её встречей. Режиссер Юрий Купавых Актёры - Елена Грасмик, Сергей Павлов, Станислав Брук