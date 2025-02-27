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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Вспомни себя

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В спектакле размышляют о себе, как об идее, которую с течением жизни мы принимаем за истину. Но мы всегда больше любой идеи, какой бы она не была. Идея — область размышлений, попытка направить и объяснить. Идея может давать устойчивость, а может ограничивать. Первая часть спектакля говорит о человеческой тени, которая не помещается в концепцию «идеи о самом себе» и очень хитро вытесняется умом героини, рождая отдельную скрытую субличность. Вторая часть описывает состояние женщины, которая попадает в новую мерность, она описывает путь, который ищет душа, чтобы вспомнить себя в другой реальности. Третья часть посвящена памяти крови, коллективным полям, истории, которая прямо под нашими ногами ведёт и направляет нас, мы наследуем жизнь, которая продолжается через нас, но не останавливается на нас. Главный вопрос. Кто ты? И кем и чем ты не являешься? Вопрос задаётся с целью вспомнить о себе больше. Это то, что находится за границами рационального, неосознаваемого умом, но глубоко понятного каждому, если прислушаться.

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