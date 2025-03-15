Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный Stand Up Владимира Сычёва — стендап комика из Ростова-на-Дону. Он участник различных шоу: — Открытый Микрофон 4 сезон (ТНТ) — Comedy Баттл 11 сезон (ТНТ) — Open Mic (ВК видео) — Money Mic (ВК видео) Будет два концерта в один вечер: первый в 18:00, второй в 20:30.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи