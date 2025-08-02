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«Весна» Боттичелли. Вечер одной картины

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 14+
Кино

Про событие

Посмотрим на знаменитую «Примаверу» — с её легкостью, тайнами и множеством символов. Что она говорит нам сегодня, спустя 500 лет? Почему возвращение к этой картине снова и снова не теряет смысла? Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.

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