Посмотрим на знаменитую «Примаверу» — с её легкостью, тайнами и множеством символов. Что она говорит нам сегодня, спустя 500 лет? Почему возвращение к этой картине снова и снова не теряет смысла? Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.