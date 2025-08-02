«Весна» Боттичелли. Вечер одной картины
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 14+
Кино
Про событие
Посмотрим на знаменитую «Примаверу» — с её легкостью, тайнами и множеством символов. Что она говорит нам сегодня, спустя 500 лет? Почему возвращение к этой картине снова и снова не теряет смысла? Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи