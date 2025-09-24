Венди Кей
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 2200₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Кенийская певица Венди Кей — новое имя, которое покоряет музыкальный мир. Объединяя душевное восточно-африканское звучание с современными ритмами, она создаёт музыку, проникающую в самое сердце. Венди сочетает вокальную выразительность с элементами соула, джаза, R/B и хип-хопа. Её живые выступления — это энергия, стиль и искренние эмоции. В настоящее время Венди Кей находится на грани выпуска своего долгожданного альбома, где она выступает не только вокалисткой, но и продюсером.
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