Кенийская певица Венди Кей — новое имя, которое покоряет музыкальный мир. Объединяя душевное восточно-африканское звучание с современными ритмами, она создаёт музыку, проникающую в самое сердце. Венди сочетает вокальную выразительность с элементами соула, джаза, R/B и хип-хопа. Её живые выступления — это энергия, стиль и искренние эмоции. В настоящее время Венди Кей находится на грани выпуска своего долгожданного альбома, где она выступает не только вокалисткой, но и продюсером.