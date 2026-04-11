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Великие хиты и 3000 свечей

ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8

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Завершение:

от 2000₽ до 7000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Лиричные мелодии Людовико Эйнауди золотым потоком вольются прямо в сердце вместе с сиянием 3000 свечей, а эпичные симфонические сочетания Ханса Циммера взорвут тишину волнами восторга, заставляя сердце биться чаще. Ритмы, аккорды и краски мировых хитов о любви пробудят бурю чистых эмоций и радости, что захочется разделить со всем миром. Это вечер, где достаточно просто отпустить себя в объятия музыки, улыбаться от переполняющего счастья и растворяться в магии живого звука. Включено в билет: Фотозоны в авторском стиле Lumisfera, чтобы почувствовать себя на красной дорожке Твои снимки от профессионального фотографа через 2?3 дня после события Программки вечера — чтобы сохранить воспоминание Легендарный фирменный конферанс Lumisfera Красивый и приветливый персонал на всей площадке Помощь и забота по любым вопросам

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