Ваня Дмитриенко
Кроп Арена, улица 14-я Линия, 84
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Ваня Дмитриенко давно завоевал сердца миллионов слушателей красивыми мелодичными песнями о любви, личных переживаниях и счастье. Ты станешь частью незабываемого шоу, увидишь Ваню в новом свете и насладишься его творчеством в живом исполнении. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому.
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