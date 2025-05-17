Ваня Дмитриенко давно завоевал сердца миллионов слушателей красивыми мелодичными песнями о любви, личных переживаниях и счастье. Ты станешь частью незабываемого шоу, увидишь Ваню в новом свете и насладишься его творчеством в живом исполнении. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому.