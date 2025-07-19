Вампиры на приёме у психолога
проспект Соколова, 46
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Завершение:
от 350₽ до 1000₽
Возраст 14+
Кино
Про событие
История Сумерек глазами психолога. Обсудим феномен сумеречной саги с точки зрения литературы, серьёзный разговор о любви в кинематографе. Стоимость — 350р + время в Ц.
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