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Вампиры на приёме у психолога

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 1000₽
Возраст 14+
Кино

Про событие

История Сумерек глазами психолога. Обсудим феномен сумеречной саги с точки зрения литературы, серьёзный разговор о любви в кинематографе. Стоимость — 350р + время в Ц.

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