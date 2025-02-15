Унесённые снегом
Театральная площадь, 1
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
«Унесённые снегом» — трогательная история о возвышенной и безответной любви. Скромный недотёпа влюбляется в неприступную красавицу, всегда окружённую поклонниками, и что есть сил пытается добиться взаимности. Сюжет и диалоги пьесы Богдана Петканина выстроены по законам театра абсурда, однако эта структура насквозь просвечена поэзией, нежностью, сентиментальностью, надеждой, стремлением к истине и разгадке предназначения человека. В спектакле сталкиваются хрупкая мечта и жестокая действительность, реальность этого мира и идеальное преставление о нём, самозабвенная любовь и человеческое достоинство. При всей серьезности вопросов, которые затрагивает спектакль, в первую очередь «Унесённые снегом» — это комедия: возможность посмотреть на себя со стороны, с иронией взглянуть на трудности и заботы, насладиться актерской игрой и от души посмеяться, согреться яркой фантазией в ненастный, холодный зимний вечер. Спектакль идёт на Большой сцене.
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