ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Унесённые снегом

Ростовский театр драмы имени Горького
Театральная площадь, 1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Унесённые снегом» — трогательная история о возвышенной и безответной любви. Скромный недотёпа влюбляется в неприступную красавицу, всегда окружённую поклонниками, и что есть сил пытается добиться взаимности. Сюжет и диалоги пьесы Богдана Петканина выстроены по законам театра абсурда, однако эта структура насквозь просвечена поэзией, нежностью, сентиментальностью, надеждой, стремлением к истине и разгадке предназначения человека. В спектакле сталкиваются хрупкая мечта и жестокая действительность, реальность этого мира и идеальное преставление о нём, самозабвенная любовь и человеческое достоинство. При всей серьезности вопросов, которые затрагивает спектакль, в первую очередь «Унесённые снегом» — это комедия: возможность посмотреть на себя со стороны, с иронией взглянуть на трудности и заботы, насладиться актерской игрой и от души посмеяться, согреться яркой фантазией в ненастный, холодный зимний вечер. Спектакль идёт на Большой сцене.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Рас-стояние
Рас-стояние

от 1200₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Человеческий голос
Человеческий голос

от 1200₽

Дом Бернарды Альбы
Дом Бернарды Альбы

1500₽

Мой блистательный развод
Мой блистательный развод

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста