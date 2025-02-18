Гастроли петербургского лирико-драматического театра «Неолира». Однажды толщу морщин престарелой скалы мироздания пробил ключ поэзии. Первый рассветный луч заискрил на дрожащей нити его течения, а могучие притоки времени даровали ему небывалую силу. Русло поэзии ширилось, изгибалось под ветрами жестоких эпох, и вот на дугах его меандр уже забелел одинокий парус, а на берегу отговорила золотая роща. Не на одну версту растянулась журчащая лирика. Исток её далёк, а дельта — немыслима. В программе концерта: стихи Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Евгения Евтушенко, Игоря Северянина, Николая Гумилева, Александра Блока, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Арсения Тарковского, Осипа Мандельштама, Марии Вереск, Надежды Сверчковой и других авторов классической и современной литературы. А разбавят лирическую атмосферу вечера нотки тонкого петербургского юмора, интеллигентного сарказма и добропорядочной сатиры. Читает Антон Тарасов — художественный руководитель петербургского лирико-драматического театра «Неолира». Его чуткая натура, умудрённость и эрудированность, слитые с сочувствием и искренностью, позволят оголить перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков. На сцену также выйдет резидент «Неолиры», петербургский поэт из Пустошки Виктор Гультяев. Лирико-драматический театр «Неолира» основан в 2019 году. В послужном списке театра более сотни представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов, стендапов, квартирников, а также ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».