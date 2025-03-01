Джазовое трио – один из самых сложных видов исполнения, но в то же время и один из самых интересных форматов джазовой музыки. Небольшое количество инструментов придаёт каждому участнику особую значимость, а сыгранность и взаимодействие артистов на сцене становятся основой выступления. В центре внимания находится импровизация – каждый концерт превращается в уникальное событие, где музыканты на глазах у публики создают музыкальную ткань, используя свою фантазию. Участники коллектива не ограничиваются одним жанром; они исследуют и объединяют разнообразные стили и направления, создавая совершенно новые музыкальные произведения. На предстоящем концерте в исполнении трио прозвучат авторские произведения, в которых элементы хип-хопа и этнической музыки переплетаются с джазовой гармонией. Зрителей также будут ждать оригинальные аранжировки на известные стандарты, из-за чего уже знакомые произведения начнут открываться с новой стороны. В этот вечер будут играть: Элина Келешян — ростовская джазовая пианистка и вокалистка. Выпускница школы им. Кима Назаретова и РГК им. Рахманинова, лауреат конкурсов «Мир джаза», "Gnesin-jazz", участник фестивалей "Moscow jazz festival", "Everjazz fest". Филипп Терацуян - контрабасист, выпускник PAM им. Гнесиных Лауреат конкурсов: в рамках International Jazz Day 2018 (С-Петербург) I и III конкурса "Moscow Jazz Festival" (2022, 2024), Международного конкурса «Мир Джаза», "Gnesin Jazz", «Рояль в джазе», "EverJazz". Сотрудничал с такими музыкантами, как: Игорь Бутман, Сергей Головня, Алекс Сипягин, Дэн Барнетт, Олег и Наталья Бутман, Олег Аккуратов, Ваагн Айрапетян, Виталий Головнёв, Евгений Побожий, Артём Баденко, Эдуард Зизак, Дмитрий Сабуров, Иван Акатов, Андрей Марухин, Алексей Подымкин, Игорь Яковенко. Иван Бордунов - Ростовский джазовый барабанщик, выпускник ростовского колледжа искусств, лауреат конкурсов «Мир Джаза», "Moscow jazz festival", конкурса джазовых ансамблей имени Кима Назаретова, участник фестивалей «Ангара Джаз» и «Кузня Джаз».