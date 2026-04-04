Трибьют Луи Армстронг
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
По многочисленным просьбам Квинтет Владимира Лапина — руководителя коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand — вновь исполнят на сцене Эссе свою программу «Трибьют Луи Армстронг» — 16 хитов Великого джазмена на все времена.
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