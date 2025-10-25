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Tribute to Louis Armstrong

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Владимир Лапин — руководитель коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand — представляет свой новый проект: «Tribute to Lui Armstrong» — 16 хитов Великого джазмена на все времена. Лучший джаз для всех поклонников жанра. Состав: Владимир Лапин — барабаны вокал; Никита Бутенко — корнет, тромбон; Антон Александров — кларнет; Альберт Кандрачьян — рояль; Юрий Подкользин — контрабас.

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