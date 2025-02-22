Топ Stand Up: Игорь Ерошенко и Андрей Серебренников
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
В этот вечер встречай: Андрей Серебренников — «Stand up» на ТНТ, RoastBattle LabelCom, «Открытый микрофон» на ТНТ. Игорь Ерошенко — полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, победитель этапа шоу «Money Mic» эксклюзивно для VK Video.
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