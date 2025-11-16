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Too Red Lips

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Лауреаты международных конкурсов — группа Too Red Lips исполнят хиты в новом прочтении: зарубежные хиты от ABBA до Dua Lipa и лучшие песни отечественной эстрады. Живой звук (гитара, вокал, кахон), камерная атмосфера и любимая музыка в исполнении виртуозных музыкантов. Артисты: · Ирина Устинова (вокал) — многогранная исполнительница с широким диапазоном и богатым репертуаром. · Анна Демченко (гитара) — виртуозный исполнитель и автор собственных композиций. · Семен Шатров (кахон) — ритм-основа группы с опытом от рока до джаза. Внимание: участие по депозиту — 1000 рублей (на заказ по меню)

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