Лауреаты международных конкурсов — группа Too Red Lips исполнят хиты в новом прочтении: зарубежные хиты от ABBA до Dua Lipa и лучшие песни отечественной эстрады. Живой звук (гитара, вокал, кахон), камерная атмосфера и любимая музыка в исполнении виртуозных музыкантов. Артисты: · Ирина Устинова (вокал) — многогранная исполнительница с широким диапазоном и богатым репертуаром. · Анна Демченко (гитара) — виртуозный исполнитель и автор собственных композиций. · Семен Шатров (кахон) — ритм-основа группы с опытом от рока до джаза. Внимание: участие по депозиту — 1000 рублей (на заказ по меню)