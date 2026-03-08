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То самое свидание

ДК Ростсельмаш, проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самое время для того самого свидания — вечера, где под сиянием тысяч свечей музыка создаёт особенное настроение, а неповторимая атмосфера вечера Lumisfera делает чувства глубже. Здесь необязательно быть вдвоём: важно лишь позволить себе остановиться и услышать то, что давно хотелось почувствовать. Этот вечер не забудется никогда. Возможно, он станет поводом для признания, позволит появиться новой мечте или вернёт важное чувство. Именно здесь рождается то самое свидание — тихое, светлое и запоминающееся. Концерты в 18:00 и 21:00

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