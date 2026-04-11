Thomas Mraz
Мёд, Красноармейская улица, 157
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Thomas Mraz отравляется в большой тур, посвящённый десятилетию легендарного альбома артиста «May 13» . На концертах будут исполнены старые треки, а также новый материал, который выйдет во время ожидания тура.
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