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The Hatters

КСК «Экспресс», улица Закруткина, 67А

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Завершение:

от 3250₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

За свою небольшую историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественных рок-звёзд — от квартирников до стадионных шоу. Профессиональная в плане реализации творческих идей группа The Hatters может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. Концерты The Hatters — повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Грандиозное торжество не обойдётся без любимых хитов, обязательных танцев до изнеможения и приятных неожиданностей от музыкантов.

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