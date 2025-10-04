Тайпан Team — команда музыкантов, которые создают хиты и покоряют сердца миллионов слушателей по всему миру. Впервые Тайпан приедет в Ростов-на-Дону с большим сольным концертом. На концерте ты услышишь лучшие песни за весь творческий путь группы.