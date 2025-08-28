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Суд над Чиполлино
Пушкинская улица, 57
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Гастрономическая дарк-клоунада. Мэшап-спектакль по мотивам «Приключения Чиполлино» Дж. Родари и библейских глав романа «Мастер и Маргарита». Действия разворачиваются после событий, описанных в произведении Джанни Родари. Принц Лимон сумел восстановить авторитет власти и в данный момент активно расширяет границы влияния. Чиполлино предательски схвачен. Ему суждено предстать перед судом, дела в котором рассматривает его старый знакомый — почетный судья Помидор.
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