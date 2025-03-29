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Странная миссис Сэвидж

ДК Железнодорожников, улица Гусева, 2А/5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Сюжет знаменитой комедии развивается вокруг огромной суммы денег, на которую претендуют вдова миллионера Этель Сэвидж и её пасынки, достаточно известные и преуспевающие в обществе люди. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что действие пьесы разворачивается в частной клинике для нервнобольных, в которую «заботливые дети» поместили свою «странную» мачеху. И, конечно, медицинский персонал и пациенты клиники невольно вынуждены участвовать в денежных разбирательствах семейства Сэвидж. Спектакль о нашем безумном мире, где размылась граница между нормальным и ненормальным поведением человека. «С каждым днём мне все труднее установить, где кончается рассудок и начинается безумие», — признаётся доктор клиники.

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