Сюжет знаменитой комедии развивается вокруг огромной суммы денег, на которую претендуют вдова миллионера Этель Сэвидж и её пасынки, достаточно известные и преуспевающие в обществе люди. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что действие пьесы разворачивается в частной клинике для нервнобольных, в которую «заботливые дети» поместили свою «странную» мачеху. И, конечно, медицинский персонал и пациенты клиники невольно вынуждены участвовать в денежных разбирательствах семейства Сэвидж. Спектакль о нашем безумном мире, где размылась граница между нормальным и ненормальным поведением человека. «С каждым днём мне все труднее установить, где кончается рассудок и начинается безумие», — признаётся доктор клиники.