Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет сольную программу — «Старый добрый Цыпкин». В исполнении Александра Цыпкина и актёра Максима Лагашкина со сцены прозвучат лучшие рассказы автора. Истории, которые не только тебя развеселят, но и дадут повод задуматься о жизни. Создадут атмосферу тепла и света, в которой захочется задержаться подольше. «Старый добрый Цыпкин» — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. В общем программа составлена из классических хитов, конечно, не таких классических, как Питерский old school, но тем не менее всё равно знакомых и всеми любимых, — Александр Цыпкин.