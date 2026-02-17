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Старый добрый Цыпкин

Конгресс-холл ДГТУ, площадь Гагарина, 1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет сольную программу — «Старый добрый Цыпкин». В исполнении Александра Цыпкина и актёра Максима Лагашкина со сцены прозвучат лучшие рассказы автора. Истории, которые не только тебя развеселят, но и дадут повод задуматься о жизни. Создадут атмосферу тепла и света, в которой захочется задержаться подольше. «Старый добрый Цыпкин» — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. В общем программа составлена из классических хитов, конечно, не таких классических, как Питерский old school, но тем не менее всё равно знакомых и всеми любимых, — Александр Цыпкин.

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