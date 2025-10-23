StandUp на двоих
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Двойная порция юмора. На сцене: Леван Табарокишвили — участник «Stand Up» на ТНТ Дима Растопчинов — участник четырёх сезонов проекта «Импровизация. Команды» в составе команды «Курские» на канале ТНТ, участник интернет проектов «Open Mic», «Money Mic» и «Jam» в ВК
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