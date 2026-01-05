StandUp Девочки
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцене только девушки со своими лучшими шутками. Выступят: — Настя Едигарова (участница шоу Stand Up на ТНТ, финалистка шоу Камеди Баттл на ТНТ) — Светлана Кулаксизова — Мария Мельникова (участница двух сезонов шоу Open Mic эксклюзивно для ВК Видео) — Ангелина Ищенко — Екатерина Могилевская
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