На сцене только девушки со своими лучшими шутками. Выступят: — Настя Едигарова (участница шоу Stand Up на ТНТ, финалистка шоу Камеди Баттл на ТНТ) — Светлана Кулаксизова — Мария Мельникова (участница двух сезонов шоу Open Mic эксклюзивно для ВК Видео) — Ангелина Ищенко — Екатерина Могилевская