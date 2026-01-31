Выгул собак запрещён
Art Bazar, переулок Островского 47
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
По мотивам пьес Семёна Злотникова спектакль-диптих рассказывает две истории одиноких людей. 1. Он и она в парке выгуливают собак. Хозяева разнятся так же, как и их собачки. Общего — только одиночество. Говоря о собаках, каждый говорит о себе. 2. Он встречает женщину в белом. Точно такую, о какой мечтал всю свою жизнь. Даже возможно ту самую. И даже возможно прекрасней той самой, но хватит ли ему смелости узнать её? Трудно быть одному, но ещё труднее впустить кого-то в свою жизнь, изменив её встречей.
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