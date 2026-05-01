Трогательный спектакль об одиночестве и любви, о людях, которые заблудились в поисках счастья. В изолированной от всего мира комнате появляются два непохожих друг на друга человека. Эти парень и девушка одиноки и находятся в поисках счастья. А где оно находится? Это им и предстоит выяснить. «Венский стул» — это трогательная история об одиночестве и любви, о людях, которые заблудились в поисках счастья. Искренний и терапевтический спектакль, призывающий слышать и слушать. Этот спектакль — дебютная работа режиссёра Михаила Нардид и смелый творческий шаг студентов Ростовского колледжа культуры. Подобные искренние поиски и первый опыт — это именно то, что всегда поддерживает центр «Степь».