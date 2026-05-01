ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Спектакль «Венский стул»

Степь
Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Трогательный спектакль об одиночестве и любви, о людях, которые заблудились в поисках счастья. В изолированной от всего мира комнате появляются два непохожих друг на друга человека. Эти парень и девушка одиноки и находятся в поисках счастья. А где оно находится? Это им и предстоит выяснить. «Венский стул» — это трогательная история об одиночестве и любви, о людях, которые заблудились в поисках счастья. Искренний и терапевтический спектакль, призывающий слышать и слушать. Этот спектакль — дебютная работа режиссёра Михаила Нардид и смелый творческий шаг студентов Ростовского колледжа культуры. Подобные искренние поиски и первый опыт — это именно то, что всегда поддерживает центр «Степь».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Рас-стояние
Рас-стояние

от 1200₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Человеческий голос
Человеческий голос

от 1200₽

Дом Бернарды Альбы
Дом Бернарды Альбы

1500₽

Мой блистательный развод
Мой блистательный развод

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста