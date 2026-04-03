Современное объединение талантливых джазовых музыкантов, где каждый участник раскрывает свой творческий потенциал, демонстрируя широкий спектр звучания — от современного джаза до авангардных направлений. Репертуар отражает актуальный музыкальный язык XXI века и подход коллектива к современному сценическому искусству. В программе прозвучат произведения таких авторов, как The Brecker Brothers, Snarky Puppy, John McLaughlin, Jesus Molina, Dave Weckl Band, а также оригинальные работы участников коллектива. Программа отличается насыщенным и драйвовым звучанием, которое захватывает с первых минут. Все участники ARTMTRX — профессиональные музыканты, лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей. Их опыт в академической и современной музыке способствует гибкому подходу к созданию и подаче материала.