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Современное музыкальное искусство (ARTMTRX)

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Современное объединение талантливых джазовых музыкантов, где каждый участник раскрывает свой творческий потенциал, демонстрируя широкий спектр звучания — от современного джаза до авангардных направлений. Репертуар отражает актуальный музыкальный язык XXI века и подход коллектива к современному сценическому искусству. В программе прозвучат произведения таких авторов, как The Brecker Brothers, Snarky Puppy, John McLaughlin, Jesus Molina, Dave Weckl Band, а также оригинальные работы участников коллектива. Программа отличается насыщенным и драйвовым звучанием, которое захватывает с первых минут. Все участники ARTMTRX — профессиональные музыканты, лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей. Их опыт в академической и современной музыке способствует гибкому подходу к созданию и подаче материала.

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