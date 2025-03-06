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South Winds Band

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Молодой квинтет из Ростова-на-Дону, исполняющий авторскую музыку и джаз. В постоянно пополняющийся репертуар группы входит как джазовая классика в свежих аранжировках, так и совсем новые собственные композиции. За плечами у коллектива студийные записи, поездки на фестивали и множество концертов. Как говорят сами ребята: с южными ветрами в мир приходит тепло и весна, и мы надеемся то же самое привнести в нашу собственную музыку. Состав: Александр Бобров - тенор-саксофон. Юлия Каверина – гитара. Мария Кабальските – рояль/ клавиши. Даниил Умрихин – бас-гитара/ контрабас. Максим Кабальскис – барабаны.

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