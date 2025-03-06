South Winds Band
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Молодой квинтет из Ростова-на-Дону, исполняющий авторскую музыку и джаз. В постоянно пополняющийся репертуар группы входит как джазовая классика в свежих аранжировках, так и совсем новые собственные композиции. За плечами у коллектива студийные записи, поездки на фестивали и множество концертов. Как говорят сами ребята: с южными ветрами в мир приходит тепло и весна, и мы надеемся то же самое привнести в нашу собственную музыку. Состав: Александр Бобров - тенор-саксофон. Юлия Каверина – гитара. Мария Кабальските – рояль/ клавиши. Даниил Умрихин – бас-гитара/ контрабас. Максим Кабальскис – барабаны.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи