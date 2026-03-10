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Сольный стендап. Самвел Гиновян

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самвел Гиновян — участник, наверное, всего что выходило по телевизору и в интернете, а именно: шоу Стендап и Открытый микрофон на ТНТ, Шоу Токсики Ильи Соболева и другие проекты. Главное в Творчестве Самвела — это противоречивость, смелость, острота и колкость шуток даже на таком безобидном поле как семья. В новом концерте Самвел расскажет о том, что семья значит для него, неоднозначных её аспектах, истинном отношении к детям и вопреки чему, он радуется в этой жизни.

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