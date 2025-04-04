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Simple Text

Ресторан «БирХоф», Темерницкая улица, 80

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Драйвовый звук гитар, мелодичный женский вокал и старый добрый ритм рока. Simple Text — это бэнд, играющий альтернативный рок. У ребят сразу несколько отличных новостей: во-первых, сам концерт; во-вторых, они готовят выход сразу серии треков; и в-третьих, у группы теперь новый басист. Артисты: Вокал/лидер группы: Елена Вилинская Гитара: Павел Кучма и Алиса Афанасьева Барабаны: Олег Татаринов Басс: ? Необходимо забронировать столик по номеру телефона: 8 863 262 56 23.

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