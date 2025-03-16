Рок на скрипке — это словосочетание кажется несовместимым, но только на первый взгляд. Ведь мнение, что скрипка исключительно классический инструмент — всего лишь стереотип. Более универсального инструмента сложно придумать. Технические и тембровые возможности скрипки не ограничены, жанровых рамок нет.? Скрипичный дуэт Two Violins исполнят для тебя кавер-версии Мировых хитов групп и исполнителей:? Queen, Король и Шут, Nirvana, Metallica, Iron Maiden, System of a Down, The Cranberries, Prodigy, Imagine Dragons, Linkin Park и многие другие. Концерт погрузит в рок атмосферу: яркий звук, световые эффекты, драйв и эмоции! ?