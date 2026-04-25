Щенок
арт-пространство "Komvarand", улица 19-я Линия, 53А
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль-прикосновение по мотивам двух рассказов Леонида Андреева — об убийце, встречающем на своем пути щенка. История окунающая зрителя в глубокие воспоминания и образы из детства главного героя. Режиссёр Евгения Тикиджи-Хамбурьян
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