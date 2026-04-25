Спектакль-прикосновение по мотивам двух рассказов Леонида Андреева — об убийце, встречающем на своем пути щенка. История окунающая зрителя в глубокие воспоминания и образы из детства главного героя. Режиссёр Евгения Тикиджи-Хамбурьян