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Щенок

арт-пространство "Komvarand", улица 19-я Линия, 53А

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-прикосновение по мотивам двух рассказов Леонида Андреева — об убийце, встречающем на своем пути щенка. История окунающая зрителя в глубокие воспоминания и образы из детства главного героя. Режиссёр Евгения Тикиджи-Хамбурьян

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